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13.07.2026 18:23:17
Stock Indexes Split as Chip Stocks Fall, Oil Surges
Remember when spending billions on chip fabs and AI data centers was the hottest thing in tech? That was last week. By Monday morning, investors had moved on to companies that make money without building small cities full of servers.The tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index fell 0.7% by 11:16 a.m. ET, while the broader S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) held their losses to 0.3% and 0.2%, respectively.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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