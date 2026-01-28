Goldpreis

5 505,82
USD
89,42
1,65 %
28.01.2026 06:00:16

Tether scores $5bn windfall as gold price rockets

Stablecoin company owns at least 116 tonnes of bullion, making it one of biggest winners from blistering rallyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Goldpreis 5 505,82 89,42 1,65

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
