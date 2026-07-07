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The AI’s 2% Reality Check Threatening The Copper Rally

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Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street beginnt den Handel mit unterscheidlicher Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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