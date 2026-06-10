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10.06.2026 12:16:40

The Late-Stage Debt Cycle Is A Hidden Gold Tailwind

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Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.
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