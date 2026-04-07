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08.04.2026 01:00:31
The US refinery now processing Venezuelan oil
Chevron is now importing 250,000 barrels of crude per day from Venezuela.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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