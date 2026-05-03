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03.05.2026 11:00:35
These Countries Embrace E.V.s to Avoid Oil Price Shocks
People in Costa Rica and other Latin American, Asian and African countries are increasingly buying electric vehicles to avoid spiking fuel prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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