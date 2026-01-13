|
13.01.2026 18:03:00
This Top Gold Stock Could Keep Climbing in 2026
As economic uncertainty has grown, investors have increasingly turned to gold as an alternative to traditional investments in stocks, bonds, and other asset classes. Gold soared in 2025, and already in the opening days of 2026, the yellow metal has continued to gain momentum. That's been good news for Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM), one of the premier gold-mining companies in the world.The first two parts of this Voyager Portfolio series on Agnico Eagle gave a broad overview of the Canadian miner's business and highlighted the sources of the gold stock's financial success. In this final installment, you'll get a peek at Agnico Eagle's most promising opportunities to boost production from existing mines and to develop new projects.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 626,45
|39,71
|0,87
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel stärker -- DAX letztlich in Rot -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Während der heimische Aktienmarkt zur Wochenmitte zulegte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigte sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.