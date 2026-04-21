|
21.04.2026 18:23:12
U.S. Considers Financial Support for Oil-Rich U.A.E.
President Trump acknowledged that the Gulf state has incurred significant damage during the war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,39
|0,38
|0,36
|Ölpreis (WTI)
|96,77
|0,92
|0,96