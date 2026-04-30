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30.04.2026 16:31:21
UAE oil exit from OPEC signals focus on domestic priorities
Abu Dhabi's exit from OPEC signals a geopolitical shift and a pointed message to Saudi Arabia. What are the ripple effects on ties with Riyadh, the US, and Israel in the short and long term?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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