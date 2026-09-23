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23.09.2026 16:15:13
Wall Street opens lower as oil, bond yields move up
The Dow, S&P and Nasdaq are all down at the opening bellWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|104,90
|1,82
|1,77
|Ölpreis (WTI)
|93,67
|1,51
|1,64