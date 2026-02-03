|Rohstoffe im Fokus
|
03.02.2026 21:35:00
Warum die Ölpreise weiter nachgeben
Zuvor war bekanntgeworden, dass die Vereinigten Staaten eine iranische Überwachungsdrohne abgeschossen haben. Trotz der angespannten Situation seien die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran weiter geplant, machte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt klar.
Am Montag waren die Ölpreise von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran deutlich belastet worden. Nun scheinen die geopolitischen Risiken für die ölreiche Region am Persischen Golf wieder höher eingeschätzt zu werden.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 67,60 US-Dollar. Das waren 1,30 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 1,41 Dollar auf 63,55 Dollar.
/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Pavel Chagochkin / Shutterstock.com,Georgi Roshkov / Shutterstock.com,bioraven / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|68,44
|-0,51
|-0,74
|Ölpreis (WTI)
|64,20
|-0,94
|-1,44