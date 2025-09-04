Förderpolitik der Opec+ 04.09.2025 11:11:39

Weshalb die Ölpreise erneut fallen

Weshalb die Ölpreise erneut fallen

Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gefallen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,90 US-Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober sank um 73 Cent auf 63,27 Dollar.

Die Ölpreise knüpften so an ihre Vortagsverluste an. Am kommenden Wochenende kommen die Vertreter der OPEC+ zu einer Sitzung zusammen. Der Ölverbund zieht laut Berichten bei dem Treffen an diesem Wochenende eine erneute Produktionssteigerung in Betracht. Saudi-Arabien und seine Partner haben laut mehreren Delegierten aber noch nicht entschieden, wie sie vorgehen wollen.

Es wird zwar überwiegend erwartet, dass der Ölverbund die Fördermenge nicht weiter ausgeweitet wird. Einige Händler befürchten jedoch eine weitere Erhöhung der Produktion. "Da die Brent-Öl-Futures derzeit über 65 Dollar pro Barrel liegen, ist es sinnvoll, dass die OPEC+ zumindest eine weitere Produktionssteigerung in Betracht zieht", schrieb Vivek Dhar, Analyst bei der Commonwealth Bank of Australia.

Experten gehen von einem anhaltenden Überangebot an Rohöl aus. So bekräftigte die Investmentbank Goldman Sachs ihren Ausblick. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich das derzeitige Überangebot auf den Ölmärkten noch verstärken wird", heißt es in einer Analyse. Die Experten prognostizieren, dass der Preis für Brent-Rohöl bis Ende 2026 auf unter 50 US-Dollar fallen wird.

Auf den Ölpreisen lasteten in den letzten Monaten bereits die Ausweitung der Fördermenge sowie die schwächelnde chinesische Wirtschaft. China ist der weltweit größte Importeur von Rohöl.

Am Nachmittag könnten die wöchentlichen Zahlen des Energieministeriums zu den Rohölbeständen in den USA den Markt bewegen. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hat in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 600.000 Barrel verzeichnet. Steigende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten tendenziell die Preise, weil sie auf ein höheres Angebot hindeuten.

/jsl/la/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Pavel Chagochkin / Shutterstock.com,Svetlana Tebenkova/iStockphoto,bioraven / Shutterstock.com,panbazil / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:41 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen