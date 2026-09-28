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28.09.2026 20:18:30
What a US diesel export ban could mean for you
The threatened proposal aims to protect US consumers from rising costs, but it could trigger major economic waves if it were to happen.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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