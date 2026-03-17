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17.03.2026 21:15:00
Where Will First Majestic Silver Stock Be in 3 Years?
Shares of First Majestic Silver (NYSE: AG) have risen by more than 230% over the past year, but are also down nearly 30% from their 52-week high. That's an important dichotomy to consider as you examine this precious metals miner. In three years, the company will likely be better positioned as a business, but that doesn't mean the stock will be an attractive investment.First Majestic Silver is very clear that it is the precious metals miner with the most exposure to silver. The metal accounted for around 58% of revenues in 2025, with all precious metals totaling 90% of revenues. Silver accounts for more of the company's top-line than it does for any of its closest precious metals peers. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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