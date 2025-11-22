Silberpreis

50,04
USD
-0,64
-1,26 %
22.11.2025 19:37:02

Which ETF is Better for Retail Investors: SPDR Gold Shares (GLD) or iShares Silver Trust (SLV)?

SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) stands out for its lower ongoing costs and much larger assets under management, while iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) has delivered higher recent returns but with greater price swings.Both SPDR Gold Shares and iShares Silver Trust are designed to track the price of a single precious metal—gold and silver, respectively—without leverage or added complexity. For investors comparing GLD and SLV, the choice may come down to which metal exposure, risk profile, and cost structure best fits their portfolio.GLD looks more affordable with a 0.40% expense ratio compared to SLV’s 0.50%. Neither fund offers a dividend yield, so cost differences are the main driver for ongoing expenses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 50,04 -0,64 -1,26

