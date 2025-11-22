|
22.11.2025 19:37:02
Which ETF is Better for Retail Investors: SPDR Gold Shares (GLD) or iShares Silver Trust (SLV)?
SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) stands out for its lower ongoing costs and much larger assets under management, while iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) has delivered higher recent returns but with greater price swings.Both SPDR Gold Shares and iShares Silver Trust are designed to track the price of a single precious metal—gold and silver, respectively—without leverage or added complexity. For investors comparing GLD and SLV, the choice may come down to which metal exposure, risk profile, and cost structure best fits their portfolio.GLD looks more affordable with a 0.40% expense ratio compared to SLV’s 0.50%. Neither fund offers a dividend yield, so cost differences are the main driver for ongoing expenses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|50,04
|-0,64
|-1,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.