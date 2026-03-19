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19.03.2026 20:04:12
Why Gold Royalty Plunged Today
Shares of Gold Royalty Corporation (NYSEMKT: GROY) fell 9.1% on Thursday as of 2:00 p.m. EDT.While Gold Royalty reported earnings last night, this was likely a secondary factor in the stock's fall today, if at all. The entire gold sector was down on Thursday, with gold prices down nearly 6% at that time.Ironically, inflationary fears may be pushing gold prices down today. While inflation would normally mean each ounce of gold is worth more dollars, the past year's price spike and fears over the Federal Reserve's potential reaction to inflation are sending prices down today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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