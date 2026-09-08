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08.09.2026 16:00:00
Why Gold Will Outperform Silver in 2027
With just four months remaining in 2026, now is a fine time for investors to prepare for 2027 by establishing some new positions or, at a minimum, building watch lists. Hey, it pays to be organized.
Part of that exercise should include examination of commodities and the related exchange-traded funds (ETFs) because with inflation still stubbornly high in the U.S., hedges against elevated consumer prices could prove valuable next year.
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Rohstoffe in diesem Artikel
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