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29.04.2026 12:24:54

Why has the UAE left Opec - and why does this matter?

The United Arab Emirates (UAE) is quitting oil cartel Opec after nearly 60 years of membership.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
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