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29.04.2026 12:24:54
Why has the UAE left Opec - and why does this matter?
The United Arab Emirates (UAE) is quitting oil cartel Opec after nearly 60 years of membership.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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