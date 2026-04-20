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20.04.2026 14:15:31
Why Is Battalion Oil Stock Gaining Monday?
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95,66
|3,24
|3,51
|Ölpreis (WTI)
|89,02
|5,17
|6,17