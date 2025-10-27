|
Why Is First Majestic Silver Stock Sinking Today?
Shares of First Majestic Silver (NYSE: AG) are falling on Monday, down 2.8% as of 3:13 p.m. ET. The move comes as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) gained 1% and 1.7%, respectively.The silver miner is seeing its shares decline as silver takes a dive, likely driven by the possible easing of trade tensions between the U.S. and China.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
