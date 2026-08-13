|
13.08.2026 21:29:53
Why Pan American Silver Stock Was Tumbling Today
The shine was off Pan American Silver (NYSE: PAAS) stock on Thursday. Investors traded out of the precious metals company after it published a disappointing second-quarter earnings report after the previous day's market close. In late-session trading, Pan American's stock was down by almost 10%.Pan American booked $1.12 billion in revenue for the period, well up from $812 million in the same quarter of 2025. Net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) rose more sharply, almost doubling to $308 million, or $0.73 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|64,95
|0,47
|0,73
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.