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22.07.2026 07:00:07
Why the EU faces a Russian oil vs LNG sanctions stand-off
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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