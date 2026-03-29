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29.03.2026 11:00:54

Why the Iran War May Force Countries to Rely Less on Natural Gas

The U.S. and other exporters are poised for a windfall, but disruptions to Persian Gulf supplies are also pushing gas-buying countries to consider alternatives like coal, solar and nuclear energy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
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