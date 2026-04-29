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30.04.2026 00:51:18
Why the U.A.E. is Quitting OPEC
The United Arab Emirates is walking away from OPEC this May. The New York Times’ energy reporter, Rebecca Elliott, breaks down how the war with Iran provided the perfect opening for the U.A.E. to go solo.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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