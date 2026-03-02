|
02.03.2026 12:55:36
Will Iran war send oil prices above $100 a barrel?
Oil markets are bracing for sharp price spikes after the US-Israel attacks on Iran and Tehran's retaliation. Iran's role as a major producer matters, but its strategic position is keeping traders on edge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|78,90
|6,38
|8,80
|Ölpreis (WTI)
|72,52
|5,50
|8,21
