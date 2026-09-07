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07.09.2026 21:04:04
Will Silver Take Off Before the End of 2026?
The price of silver has been falling sharply this year. Many investors piled money into the precious metal late last year, and it would eventually hit a new all-time high of more than $120 per ounce in late January. Since then, however, it's been on a downward spiral, with silver now trading around $66. It's been in steep decline, but that could change later this year, particularly given the uncertainty in markets and the economy as a whole. Could investing in the iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV), which tracks the price of silver, be a good move right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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