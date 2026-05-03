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04.05.2026 01:00:00
WTI likely to face pullback after recent rebound
West Texas Intermediate (WTI) crude prices have staged a rebound since Apr 17, after a pullback close to US$80 per barrel following...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,46
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|Ölpreis (WTI)
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