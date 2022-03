ATX® Marktkommentar

Österreichische Unternehmen sind selbstverständlich in Russland engagiert. Die Aktivitäten sind auch häufig durch eine überproportionale Profitabilität gekennzeichnet.

Dennoch sind die Umsatz- und Ergebnisbeiträge, welche direkt in Russland und der Ukraine erzielt werden bzw. Abhängigkeiten von russischen Ressourcen nur in wenigen Fällen für den Investment Case bestimmend. Stärker wiegen allgemeine negative makroökonomische Auswirkungen aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung sowie die Erwartung steigender Energie und Rohstoffpreise.

Top/Flop-Aktien 2022:

• 📈 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Steigende Rohölpreise und die damit verbundene Erwartung zunehmender Ölförderausgaben haben den Aktienkurs von SBO positiv beeinflusst. Zusätzlich lagen auch die vorläufigen Q4 21 Geschäftsergebnisse über den Marktprognosen.

• 📈 Do&Co Verminderte Covid-19 Restriktionen und verlautbarte Öffnungsschritte vieler Länder unterstützen die Geschäftserwartungen des Eventcaterers Do&Co. Eine Zunahme der Flugpassagiere ist aufgrund des Airline-Catering ebenso positiv zu sehen.

• 📈 AT&S Die Geschäftsentwicklung zeigte sich bei AT&S in den letzten Quartalen stark. Da auch neue Kapazitäten früher als erwartet zur Verfügung standen und der Produktmix besser war, legten die Ergebnisse zum Q3 2021/22 stärker als erwartet zu. Ebenso überraschte die Umsatzprognose positiv.

• 📉 Lenzing Steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie Anlaufkosten der neuen Produktionsanlagen werden im laufenden Geschäftsjahr die Rentabilität des Unternehmens laut Managementaussagen belasten. Die Nachfrage nach Lenzing-Fasern zeigt sich jedoch anhaltend stark.

• 📉 Erste Group Bank Aufgrund der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen und Verwerfungen auf den Finanzmärkten ist der Bankensubindex des STOXX® Europe 600 seit Jahresbeginn deutlich im Minus. Dem allgemeinen Sektortrend konnte sich auch die Erste Group, trotz sehr geringen Exposure in der Region, nicht entziehen. Die zuletzt veröffentlichten Q4 21 Ergebnisse lagen leicht über den Markterwartungen.

• 📉 Raiffeisen Bank International Durch den hohen Gewinnbeitrag der zwei sehr ertragreichen Tochterbanken in Russland und der Ukraine stand die Aktie der Raiffeisen Bank International in den letzten Tagen im Fokus und verbuchte stärkere Kursverluste. Für das Geschäftsjahr 2021 verbuchte die RBI einen hohen und über den Markterwartungen liegenden Gewinn in Höhe von EUR 1,4 Mrd.

Am Österreich-Radar:

Die ersten veröffentlichten Unternehmensergebnisse für das Schlussquartal 2021 zeigten eine gute Performance. So konnten z.B. voestalpine, Erste Group und Telekom Austria die Markterwartungen übertreffen. In den nächsten Wochen wird der Großteil der Unternehmen die Gesamtjahresergebnisse für das Vorjahr berichten und dabei einen Ausblick auf die Ergebniserwartung für das laufende Geschäftsjahr geben. Während aufgrund der robusten Nachfragesituation und umgesetzten Preiserhöhungen mit einer starken Umsatzentwicklung zu rechnen ist, dürfte Kostendruck, vor allem aufgrund gestiegener Rohstoff- und Energiekosten sowie Lohninflation, einer weiteren deutlichen Margenerholung entgegenstehen.

