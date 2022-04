Nachhaltige Geldanlage, einfach zugänglich

Nachhaltigkeit bei Raiffeisen Centrobank

Bei der Raiffeisen Centrobank (RCB) stellt das nachhaltige Produktangebot ein kontinuierlich wachsendes Segment dar. Vor über 15 Jahren haben wir damit begonnen, Zertifikate mit Nachhaltigkeitsbezug für Privatanleger investierbar zu machen. Per Jahresende 2021 entsprach etwa jedes vierte Zertifikat unserer Produktpalette den ESG-Kriterien, dem der RCB-Nachhaltigkeitsstandard zugrunde liegt. Dabei stützen wir unsere Aktivitäten auf die drei Säulen: nachhaltiger Basiswert - nachhaltiger Emittent - nachhaltiges Zertifikat.

Im Februar dieses Jahres erlangte die RCB erstmals das Österreichische Umweltzeichen für Kapitalschutz- und Bonus-Zertifikate zum Themenbereich Klimaschutz. Als unabhängiges Gütesiegel mit hoher Glaubwürdigkeit und sehr hohem Wiedererkennungswert gibt es Anlegerinnen und Anlegern wichtige Orientierung. Denn die nachhaltige Geldanlage ist Bestandteil jedes modernen, gut diversifizierten Portfolios; oder sollte es werden.

Veranlagung mit Mehrwert

Im Spannungsfeld zwischen Zinswüste und steigender Inflationsrate braucht es überzeugende Produkte für die Geldanlage. Darüber hinaus sehen wir jetzt aktuell - seit Beginn des Kriegs in der Ukraine - die gestiegene Unsicherheit im Markt und Verunsicherung bei Anlegern. Und genau hier setzen Zertifikate an! Mit diesen intelligenten Veranlagungslösungen ist es möglich von den Chancen an den Aktienmärkten zu profitieren und dabei NICHT das volle Risiko der Aktien tragen zu müssen.

Aktuelle Zertifikate im Blickpunkt

Ob der Neueinsteiger mit Zertifikaten den ersten Schritt in Richtung Kapitalmarkt macht oder der versierte Zertifikate-Investor Chancen ergreift - geeignete Zertifikate gibt es für jeden Anleger und jede Marktphase. Klar ist: Wer seine Kaufkraft, seinen Lebensstandard, erhalten will, muss bei der Veranlagung aktiv werden.

Dem aktuellen Umfeld entsprechend - welches aus den geld- und geopolitischen Entwicklungen, gepaart mit dem verstärkten Verlangen nach einer raschen Energiewende, resultiert - ist die Raiffeisen Centrobank stets darum bemüht, den Kundenbedürfnissen bestmöglich zu entsprechen. Für das sicherheitsorientierte Anlegerpublikum fallen darunter jene Zertifikate, die jetzt wieder mit 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende überzeugen können. Dieses hohe Maß an Absicherung für das eingesetzte Kapital in Verbindung mit nachhaltiger Geldanlage, die Mehrwert schafft, ermöglicht das Garantie-Zertifikat "MSCI World Climate Change Bond" (ISIN AT0000A2VYE4): Chance auf eine höhere Rückzahlung, wenn sich der globale Klimaschutz-Index von MSCI® positiv entwickelt. Mit etwas mehr Risikobereitschaft kann das handelbare "3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit-Zertifikat" Interesse wecken (ISIN AT0000A2VKV7). Und auch für den langfristigen Vermögensaufbau - in größeren und kleineren Schritten - bieten wir seit kurzem in unserer "Unlimited"-Serie nachhaltige Anlageprodukte zum Zertifikate-Sparen. Ein Zertifikat ist kein Sparbuch; bei allen Zertifikaten besteht das Emittentenrisiko.

Die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) - eine 100 %ige Tochter der Raiffeisen Bank International - ist der größte österreichische Zertifikate-Anbieter sowie führender Aktien- und Zertifikatespezialist und Produktpartner mit starkem regionalem Fokus auf Zentral- und Osteuropa.

Das Team Strukturierte Produkte der RCB zeichnet sich durch langjährige Pionierarbeit aus und gilt als Innovationsführer in seinem Bereich. Mit ca. 8.000 Anlage- und Hebel-Zertifikaten steht RCB für eine der interessantesten und umfassendsten Produktpaletten mit Fokus auf Transparenz und Produktklarheit. Neben international anerkannten Marktzugangslösungen punktet RCB damit, aktuelle Marktentwicklungen rasch und einfach mit Zertifikaten handelbar zu machen.

Die Raiffeisen Centrobank bietet somit Veranlagungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anlagepräferenzen, wie dem persönlichen Anlagehorizont oder Sicherheitsbedürfnis, gekoppelt mit einer attraktiven Ertragschance.

