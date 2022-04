ATX® Marktkommentar

Von den Tiefstständen in Folge des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine konnten sich die Aktienmärkte in den letzten vier Wochen erholen. Die Leitindex der Wiener Börse ATX® und der breite europäische Markt anhand des STOXX® Europe 600 Index legten seit dem Tief um über 10 % zu.

Seit Jahresbeginn liegen die Börsen jedoch aufgrund der angespannten geopolitischen Situation und auch den damit verbundenen negativen Effekten auf die Konjunkturentwicklung im Minus (ATX® -15 %, STOXX® Europe 600 -5 %).

Top/Flop-Aktien 2022 (Entwicklung seit Jahresbeginn):

• ++59,6 % 📈 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

Mit einem Kursplus von nahezu 60 % steht die Aktie von SBO ganz oben auf der diesjährigen Performance Liste. Die Kursentwicklung wurde dabei vom stark steigenden Ölpreis getrieben, welcher erwartungsgemäß die Ölförderaktivitäten und damit die Ölförderausgaben der Kunden von SBO befeuert.

• +18,2 % 📈 AT&S

Der anhaltende Chip-Engpass gibt der gesamten Halbleiterindustrie Unterstützung. Zusätzlich wirkt sich der aufwertende US-Dollar gegenüber dem Euro positiv auf die Ertragsentwicklung aus.

• +3,0 % 📈 S Immo

Die tschechische CPI Holding hat ihren Anteil an S Immo im Februar laut Pflichtmitteilung auf 16 % erhöht. Zuvor hat S Immo ihren 12,7 %-Anteil an Immofinanz zu EUR 23 an CPI verkauft.

• --19,8 % 📉 Erste Group Bank

Bankaktien zeigten in der Marktkorrektur im Zuge des russischen Einmarsches in der Ukraine generell eine negative Performance. Durch das hohe Osteuropa Exposure der Erste Group entwickelte sich die Aktie im Vergleich zum Sektor unterdurchschnittlich.

• --25,2 % 📉 Lenzing

Steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie Anlaufkosten der neuen Produktionsanlagen werden im laufenden Geschäftsjahr die Rentabilität des Unternehmens laut Managementaussagen belasten.

• --51,1 % 📉 Raiffeisen Bank International

Durch den hohen Gewinnbeitrag der zwei sehr ertragreichen Tochterbanken in Russland und der Ukraine stand die Aktie der Raiffeisen Bank International in den letzten Wochen im Fokus und verbuchte stärkere Kursverluste.

Am Österreich-Radar:

In den letzten beiden Wochen nahmen die ersten Unternehmen ihre Ergebniserwartungen aufgrund direkter und indirekter Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zurück. Palfinger musste infolge der sich weiter verschlechternden Situation rund um Lieferkettenengpässe, massiver Kosteninflation und verzögert wirkender Preiserhöhungen, nach der Gewinnwarnung vom Jänner nun erneut die Jahresziele nach unten revidieren. Agrana, welche Produktionsstätten in der Ukraine und Russland besitzt, gab Vermögens- und Firmenwertabschreibungen in der Höhe von EUR 65 bis 85 Mio. bekannt.

Die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) - eine 100 %ige Tochter der Raiffeisen Bank International - ist der größte österreichische Zertifikate-Anbieter sowie führender Aktien- und Zertifikatespezialist und Produktpartner mit starkem regionalem Fokus auf Zentral- und Osteuropa.

Das Team Strukturierte Produkte der RCB zeichnet sich durch langjährige Pionierarbeit aus und gilt als Innovationsführer in seinem Bereich. Mit ca. 8.000 Anlage- und Hebel-Zertifikaten steht RCB für eine der interessantesten und umfassendsten Produktpaletten mit Fokus auf Transparenz und Produktklarheit. Neben international anerkannten Marktzugangslösungen punktet RCB damit, aktuelle Marktentwicklungen rasch und einfach mit Zertifikaten handelbar zu machen.

Die Raiffeisen Centrobank bietet somit Veranlagungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anlagepräferenzen, wie dem persönlichen Anlagehorizont oder Sicherheitsbedürfnis, gekoppelt mit einer attraktiven Ertragschance.

