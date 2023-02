DAX startet freundlich. MTU Aero Engines und United Internet gefragt!

Die schwachen Vorgaben aus den USA schüttelten die Investoren in Europa heute rasch ab. Unterstützung kam von einer Entspannung am Rentenmarkt und eine Reihe guter Unternehmensergebnisse. So haben Encavis und SAF-Holland ihre Prognosen für 2022 jeweils übertroffen. MTU Aero Engines bügelte mit Unterstützung von positiven Analystenkommentaren die gestrigen Verluste wieder aus. Dafür reichte es bei ThyssenKrupp zwar noch nicht. Dennoch kann sich der Industriekonzern vom gestrigen Tief deutlich distzanzieren. United Internet plant, zwei Millionen Aktien einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen. Heute Mittag werden Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht. Zudem hält EZB-Chefin Christine Lagarde eine Rede im Europaparlament.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.480/15.530/16.650 Punkte Unterstützungsmarken: 15.000/15.250/15.300/15.360/15.430 Punkte Der DAX® startete freundlich in den Handelstag und überquerte zügig die Marken von 15.400 und 15.430 Punkten. Im Bereich von 15.460 Punkten – dem Niveau vor der gestrigen Bekanntgabe der US-Inflationszahlen – ging dem Index zunächst die Puste aus. Damit steckt der Index weiter in der Range zwischen 15.360 und 15.480 Punkten fest. Neue Impulse kommen frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Bandbreite. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.530 Punkte. Kippt der DAX® unter 15.360 Punkte besteht das Risiko eines Rücksetzers bis 15.250/15.300 Punkte.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 11.01.2023 – 15.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2018 – 15.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH* 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

*Zeichnungsfrist bis 23.02.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 10:30 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,85 15 14.357,309688 14.869,865644 Open End DAX® HC01HP 18,63 20 14.613,667643 14.998,007102 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 10:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,45 -15 16.405,645024 15.892,148335 Open End DAX® HC30J6 2,67 -20 16.149,287068 15.764,934036 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 10:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

