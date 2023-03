Wochenausblick. DAX leicht angeschlagen. ProSiebenSat.1, thyssenkrupp, ifo und Inflationszahlen im Fokus.

Mit dicken Verlusten ging der DAX® am Freitag aus den Handel. Dank einer starken ersten Wochenhälfte blieb auf Wochensicht zwar noch ein kleines Plus. Der kurzfristige Trend ist allerdings abwärtsgerichtet. Druck kam vor allem vom Bankensektor. Dieser Bereich dürfte auch kommende Woche im Fokus der Investoren stehen. Darüberhinaus ist der Kalender für nächste Woche prall gefüllt mit Wirtschaftsdaten, Frühindikatoren, Inflationszahlen und zahlreichen Reden von Notenbank-Mitgliedern.

Deutliche Schwankungen waren in der zurückliegenden Woche auch am Anleihemarkt zu beobachten. Zum Wochenschluss lagen die Renditen 2- und 10jähriger Staatstitel allerdings im Bereich ihres jeweiligen Schlussstands der Vorwoche. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Schwankungen an den Rentenmärkten angesichts der Nachrichtenflut in der kommenden Woche fortsetzen dürfte. Dies könnte auch für Edelmetalle gelten. Aktuell hat der Goldpreis die 2.000 US-Dollar-Marke vor Augen. Die Notierung für eine Feinunze Silber stieg in der zweiten Wochenhälfte über 23 US-Dollar. Der Ölpreis schlug am Freitag den entgegengesetzten Weg ein. Analog zum Aktienmarkt kam der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil ebenfalls unter Druck und büßte rund ein Prozent auf 75 US-Dollar ein.