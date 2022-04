World Water Index: Investieren in Wasser

Wir nutzen Wasser für unsere Ernährung und die tägliche Hygiene. Wir erleben Wasser als Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten, sei es in Meeren, in Seen, Flüssen oder in Feuchtgebieten, aber auch in unseren Freizeitaktivitäten im und am Wasser. Zudem ist Wasser als Energiequelle, Transportmedium und Rohstoff ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sauberes und ausreichendes Wasser ist von elementarer Bedeutung für unsere Gesundheit und unsere Ernährung. Wasser ist damit eine unserer wichtigsten Ressourcen, die besonders geschützt werden sollte.

Der Weltwassertag am 22. März, zu dem die Vereinten Nationen (VN) seit 1992 aufrufen, erinnert daher alljährlich an die Besonderheiten von Wasser als der essenziellsten Ressource allen Lebens. Der Weltwassertag 2022 steht unter dem Motto "Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz". Mit diesem Jahresthema wollen die VN weltweit auf die Bedeutung unseres Grundwassers aufmerksam machen und es ins Bewusstsein der Menschen rufen. Die elementare Bedeutung des Grundwassers als unverzichtbare Ressource und Teil des Wasserkreislaufs und die Belastungen, denen es durch menschliche Tätigkeiten und zunehmend durch den Klimawandel ausgesetzt ist, sind vielen Menschen nicht wirklich präsent und bewusst.

Wie viel Wasser auf der Erde insgesamt existiert, kann man nicht exakt sagen, da das in der Atmosphäre gebundene Wasser und die Wassermenge in tiefen Erdschichten nur geschätzt werden können. Für den menschlichen Verbrauch steht allerdings immer weniger zur Verfügung. 2,2 Mrd. Menschen weltweit haben keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Eine unfassbare Zahl. Rund 785 Mio. Menschen haben noch nicht einmal eine Grundversorgung mit Trinkwasser. Betroffen sind vor allem Menschen oder Familien in den ärmeren Regionen der Welt.

Angesichts globaler Knappheit und steigendem Verbrauch stehen Politik und Wirtschaft im Wassersektor vor beachtlichen Aufgaben. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen befinden sich jene Firmen im Mittelpunkt, deren Expertise, Technologien und Produkte bei der Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser benötigt werden. Unternehmen, deren Tätigkeitsfeld in den Bereichen Wasserversorgung, Wasserinfrastruktur und Wasseraufbereitung liegt, blicken einem Wachstumspotenzial entgegen - ein Potenzial, das auch bei Investoren auf steigendes Interesse stößt.

Eine Möglichkeit, um gezielt in eine Vielzahl an Unternehmen aus den Bereichen Wasserversorgung, Wasserinfrastruktur und Wasseraufbereitung zu investieren, bietet der neue World Water Index. Er wird von der Solactive AG in Euro berechnet und umfasst derzeit 31 Unternehmen, die in mindestens einem der drei genannten Bereiche tätig sind und mindestens 40 Prozent ihres Umsatzes in diesen Sektoren erzielen: Wasserversorgung (zum Beispiel Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsleistungen für Privat- und Gewerbekunden sowie Industriebetriebe), Wasserinfrastruktur (zum Beispiel Planung und Bau, Baumaterialien und Sanitärprodukte für Privat- und Gewerbekunden sowie Industriebetriebe, Wasserzähler) und Wasseraufbereitung (zum Beispiel Aufbereitungsvorrichtungen und Reinigungsverfahren, chemische Produkte, Bewässerungs- und Wassersparsysteme, Ventile und Pumpen). Das passende Index-Zertifikat kommt von Société Générale (ISIN DE000SR7SPA3). CHRISTIAN SCHEID

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

