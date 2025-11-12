Britische Pfund - Australischer Dollar

2,0152
 AUD
-0,0002
-0,01 %
12.11.2025 01:35:57

Australia Home Loans Jump 6.4% In Q3

(RTTNews) - The total number of new home loans issued in Australia was up a seasonally adjusted 6.4 percent on quarter in the third quarter of 2025, the Australian Bureau of Statistics said on Wednesday - coming in at 141,470.

That's up from 2.4 percent in the previous three months.

On a yearly basis, loans were up 5.8 percent.

Investor home loans jumped 13.6 percent on quarter and 12.3 percent on year at 57,624.

The value of new home loans climbed 9.6 percent on quarter and 13.2 percent on year to A$98.0 billion.

