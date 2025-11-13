Australia Jobless Rate Falls To 4.3% In October

(RTTNews) - The unemployment rate in Australia came in at a seasonally adjusted 4.3 percent in October, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday.

That was below expectations for 4.4 percent and down from 4.5 percent in September.

The Australian economy added 42.2K jobs last month, blowing away expectations for an increase of 20K jobs following the increase of 14.9K in the previous month.

Full-time employment increased by 55,300 to 10,141,600 people, while part-time employment decreased by 13,100 to 4,541,600 people.

The participation rate was unchanged at 67.0 percent.