Britische Pfund - Australischer Dollar

2,0166
 AUD
-0,0062
-0,31 %
04.12.2025 01:44:13

Australia Trade Surplus A$4.385 Billion In October

(RTTNews) - Australia posted a merchandise trade surplus of A$4.385 billion in October, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday.

That was shy of expectations for a surplus of A$4.420 billion following the downwardly revised A$3.707 billion surplus in September (originally A$3.938 billion).

Exports were up 3.4 percent on month at A$45.977 billion following the downwardly revised 7.6 percent increase in the previous month (originally 7.9 percent).

Imports rose 2.0 percent on month at A$41.592 billion following the upwardly revised 1.8 percent gain a month earlier (originally 1.1 percent).

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
