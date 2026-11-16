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16.11.2026 04:50:46

China Industrial Output Rises 4.8% On Year

(RTTNews) - Industrial production in China was up 4.8 percent on year in October, the National Bureau of Statistics said on Monday.

That was shy of expectations for an increase of 5.3 percent and down from 5.5 percent in September.

The bureau also said that retail sales rose an annual 0.4 percent versus forecasts for 0.8 percent and down from 1.1 percent in the previous month.

Fixed asset investment tumbled 8.1 percent on year. Missing forecasts for a fall of 7.0 percent after slipping 7.2 percent a month earlier.

The jobless rate came in at 5.1 percent versus expectations for 5.2 percent, which would have been unchanged.

House prices sank 2.4 percent on year after dropping 2.8 percent in September.

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