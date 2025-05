Fed hält Leitzins stabil - Warnung vor Inflation

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die US-Notenbank hat ihre abwartende Haltung in Bezug auf die Zinssätze fortgesetzt. Zugleich warnten die Währungshüter vor den wachsenden Risiken einer höheren Arbeitslosigkeit und einer höheren Inflation. "Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten hat weiter zugenommen", hieß es im Statement. Es ist die erste Sitzung, seitdem US-Präsident Donald Trump seine Zollerhöhungen verkündet hat. Der Schlüsselzins verharrte in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten fest mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss zu den Zinsen fiel im Federal Open Market Committee (FOMC) einstimmig.

Die Fed hat angedeutet, dass sie es nicht eilig hat, die Zinssätze zu senken, was Fed-Chef Jerome Powell und Trump auf Konfrontationskurs bringt. Die Notenbanker wollen zunächst sehen, wie sich der von Trump angezettelte Zollkrieg auf die Inflation in den USA auswirkt. Zudem will die Fed auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass sie unter Trumps Attacken ihre Unabhängigkeit aufgibt.

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 0,3 Prozent. Gegen eine baldige Lockerung spricht aus Sicht vieler Experten aber auch, dass sich der US-Arbeitmarkt als überraschend robust erweist.

Trump hat die Zölle zu einem Eckpfeiler seiner Wirtschaftsagenda gemacht und versprochen, dass sie Amerika langfristig reicher machen und Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe zurückbringen werden. Dennoch äußern Unternehmen und Privatpersonen, dass sie sich Sorgen um die Wirtschaft machen, und zwar aufgrund der Ungewissheit über die Zölle und der Befürchtung, dass diese zu höheren Preisen führen werden.

