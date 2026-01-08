|
08.01.2026 11:56:50
French Trade Gap Widens In November
(RTTNews) - France's foreign trade deficit increased in November as imports grew faster than exports, data from the customs office showed on Thursday.
The trade deficit rose to EUR 4.2 billion in November from EUR 3.5 billion in the previous month, as expected. In the same month last year, the deficit was EUR 6.1 billion.
Exports posted a monthly increase of 0.8 percent in November, and imports showed a comparatively faster growth of 2.0 percent.
Year-on-year, exports grew 5.8 percent, while imports remained flat since October.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.