German Exports Rebound In December

(RTTNews) - Germany's exports bounced back and imports growth doubled in December, data from Destatis revealed Friday.

Exports logged a monthly growth of 4.0 percent in December after falling 2.5 percent in November. Shipments were expected to rise 1.0 percent.

At the same time, the increase in imports doubled to 1.4 percent from 0.7 percent in November. Economists had forecast imports to climb 0.2 percent.

As a result, the trade surplus rose to EUR 17.1 billion from EUR 13.6 billion in November.

Year-on-year, exports advanced 6.0 percent and imports surged 8.4 percent in December.

Data showed that exports to the United States rose 8.9 percent from November and that to China advanced 10.7 percent. Meanwhile, imports from the US grew only 3.0 percent and demand from China climbed 4.1 percent.