Britische Pfund - Euro

1,1400
 EUR
0,0010
0,09 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
02.03.2026 10:31:00

German Retail Sales Fall Unexpectedly

(RTTNews) - Germany's retail sales declined unexpectedly in January, data from Destatis showed Monday.

Retail sales decreased 0.9 percent month-on-month in January, in contrast to the revised 1.2 percent increase in December. Sales were expected to remain flat.

In the food sector, retail sales remained unchanged from a month ago. Meanwhile, non-food sales declined 1.7 percent.

On a yearly basis, growth in retail sales eased to 1.2 percent from 2.5 percent in December.

In nominal terms, retail sales remained flat on a monthly basis and increased 2.5 percent from the previous year.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:33 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen