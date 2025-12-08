Britische Pfund - Euro

1,1430
 EUR
-0,0017
-0,15 %
EUR - GBP
08.12.2025 12:28:36

Latvia Inflation Eases To 3.8% In November

(RTTNews) - Latvia's consumer price inflation moderated in November to the lowest level in four months, preliminary data from the statistical office showed on Monday.

The consumer price index rose 3.8 percent year-on-year in November, slower than the 4.3 percent increase in October.

The annual price growth in food and non-alcoholic beverages moderated to 5.2 percent in November from 5.6 percent. Similarly, inflation based on goods and services related to transport slowed to 2.2 percent from 2.6 percent. Meanwhile, costs for utilities grew at a slightly faster pace of 6.0percent versus 5.9 percent in October.

On a monthly basis, consumer prices dropped 0.3 percent in November, reversing a 0.4 percent increase in October.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
