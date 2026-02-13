Britische Pfund - Euro

1,1506
 EUR
0,0025
0,21 %
EUR - GBP
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
EUR/GBP
13.02.2026 09:20:20

Lithuania Inflation Eases To 13-month Low

(RTTNews) - Lithuania's consumer price inflation moderated further in January to the lowest level in just over a year, figures from the statistical office showed on Friday.

The consumer price index rose 3.1 percent year-on-year in January, slower than the 3.4 percent increase in December.

Further, this was the weakest inflation rate since December 2024, when prices had risen 2.1 percent.

Transport charges were 1.4 percent less expensive compared to last year, while food and non-alcoholic beverages grew 4.4 percent. Costs related to home furnishings, household equipment, and daily home maintenance dropped 0.4 percent.

Prices for consumer goods grew by 1.9 percent, and those for services surged by 6.0 percent.

On a monthly basis, consumer prices rebounded 1.5 percent after falling 0.1 percent in December.

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
