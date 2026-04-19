20.04.2026 00:03:17

New Zealand Trade Data Due On Monday

(RTTNews) - New Zealand will on Monday release March figures for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In February, imports were worth NZ#6.89 billion and exports were at NZ$6.63 billion for a trade deficit of NZ$257 million.

Malaysia will provide March numbers for imports, exports and trade balance. In February, imports were up 8.2 percent on year and exports rose an annual 10.8 percent for a trade surplus of NYR16.70 billion.

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