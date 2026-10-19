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20.10.2026 00:01:10
PBoC Loan Rate Due On Tuesday
(RTTNews) - The People's Bank of China will on Tuesday announce its loan prime rate for October, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The rate is expected to hold steady at 3.50 percent.
Taiwan will release September figures for export orders; in August, orders skyrocketed 71.4 percent on year.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.