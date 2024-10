Regional-Fed-Präsident Musalem: Darum sind schrittweise Zinssenkungen sinnvoll

• Musalem für schrittweise Zinssenkung• Risiken zu schneller Senkungen• Fed-Leitzinssenkung im Fokus

Die Federal Reserve (Fed) steht vor der Herausforderung, die Zinspolitik in einem sich ständig verändernden wirtschaftlichen Umfeld anzupassen. Eine schrittweise Senkung des Leitzinses soll dazu beitragen, die Wirtschaft zu stabilisieren und gleichzeitig die Inflation im Zaum zu halten. Im September 2024 senkte das Federal Open Market Committee (FOMC) den Zielbereich für den Leitzins um 50 Basispunkte. Dies war eine Reaktion auf die verbesserten finanziellen Bedingungen und das gesunkene Inflationsniveau. Die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Projektionen (SEP) zeigt eine Medianprognose für weitere Senkungen in den kommenden Quartalen. Musalem unterstützt diese geldpolitische Maßnahme und prognostizierte in einer Rede vor den Money Marketeers der New York University, dass weitere Zinssenkungen sinnvoll sind, um die Ziele der Fed zu erreichen. Dabei warnt er jedoch auch vor den Risiken einer zu schnellen Zinssenkung.

Prognosen der Fed: Musalem sieht weitere Zinssenkungen

Musalem bekräftigte in seiner Rede seine Unterstützung für die drastische Zinssenkung um einen halben Punkt im September. Er sieht die schrittweise Senkung der Zinsen als einen Weg, um eine neutrale Haltung der Zinssätze zu erreichen. Fed-Beamte veranschlagen einen neutralen Zinssatz bei etwa 3 Prozent, während viele Ökonomen glauben, dass dieser Wert höher sein könnte. Der aktuelle Leitzins liegt zwischen 4,75 Prozent und 5 Prozent. Die mediane Prognose der Fed sieht zwei weitere Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt in diesem Jahr und vier im Jahr 2025 vor, was den Zinssatz auf einen Bereich von 3,25 Prozent bis 3,5 Prozent bringen würde. Musalem fügte hinzu, dass seine eigene Prognose für den Leitzins leicht über dem Median liegt.

Musalem warnt vor Risiken schneller Leitzinssenkungen der Fed

Regional-Fed-Präsident Musalem warnt jedoch auch vor den Risiken einer zu schnellen Zinssenkung und plädiert für einen vorsichtigen, schrittweisen Ansatz zur Inflationskontrolle. "Ich betrachte die Kosten einer zu starken, zu frühen Lockerung als größer als die Kosten einer zu geringen, zu späten Lockerung", erklärte Musalem in seiner Rede. Er warnte, dass eine zu schnelle Zinssenkung die Glaubwürdigkeit der Federal Reserve gefährden und das Risiko einer hartnäckigen Inflation erhöhen könnte, was letztlich negative Auswirkungen auf Beschäftigung und wirtschaftliche Aktivität haben könnte. Ein behutsamer Ansatz ermöglicht es, die Auswirkungen von Zinssenkungen besser zu beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Fed-Präseident ist optimistisch: Die US-Wirtschaft wächst

Musalem äußerte sich optimistisch über die zukünftige wirtschaftliche Lage. Er erwartet, dass die US-Wirtschaft weiterhin in einem gesunden Tempo wächst, unterstützt durch eine schrittweise Lockerung der Geldpolitik . Die Risiken für die wirtschaftlichen Ziele der Fed sind seiner Meinung nach im Großen und Ganzen ausgewogen. Sowohl der Arbeitsmarkt als auch die Inflation befinden sich in einer stabilen Situation, wobei die Inflation sich dem angestrebten Ziel von 2 Prozent nähert.

Zukunftsausblick der Fed: Zinssenkung mit bedacht

Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, hat in einer früheren Rede ebenfalls betont, dass die Zentralbank nicht in Eile sei, die Zinssätze schnell zu senken. Nach dem starken Arbeitsmarktbericht für September haben viele Ökonomen ihre Prognosen revidiert und erwarten nun eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt beim bevorstehenden Fed-Treffen am 06. bis 07. November. Trader in den Derivatemärkten sehen eine Wahrscheinlichkeit von fast 90 Prozent für eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt, während andere die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Fed die Zinsen nicht senken wird.

Musalem schloss seine Rede mit der Anmerkung, dass die besten Pläne oft durch unvorhergesehene Ereignisse über den Haufen geworfen werden können. Die Fed muss bereit sein, auf neue Daten und unerwartete Entwicklungen zu reagieren, während sie weiterhin das Ziel verfolgt, die Inflation zu stabilisieren und die maximale Beschäftigung zu fördern. Musalems vorsichtiger Ansatz zur Leitzinssenkung zeigt, dass die Federal Reserve bestrebt ist, sowohl das Wirtschaftswachstum zu unterstützen als auch das Risiko einer höheren Inflation zu minimieren. In seiner Rede vermied er es, konkrete Angaben zum Umfang oder Zeitpunkt möglicher geldpolitischer Anpassungen zu machen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die wirtschaftlichen Bedingungen entwickeln und wie die Fed auf diese Herausforderungen reagiert.

