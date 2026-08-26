"Straffung erforderlich" 26.08.2026 08:59:41

Schnabel drängt auf weitere Zinsschritte der EZB

Schnabel drängt auf weitere Zinsschritte der EZB

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihren Leitzins nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel wegen des anhaltenden Iran-Kriegs und des robusten Wirtschaftswachstums weiter anheben.

"Beim aktuellen Leitzins ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf den Zielwert zurückkehrt, weshalb eine weitere Straffung erforderlich sein wird", sagte Schnabel am der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Besonders im aktuellen Umfeld einer widerstandsfähigen Gesamtnachfrage ist es entscheidend, das Auftreten von Zweitrundeneffekten frühzeitig zu verhindern, da ein spätes Handeln eine noch stärkere Straffung erforderlich machen könnte", fügte sie hinzu.

Das Wachstum der Verbraucherpreise dürfte aufgrund der hohen Energiekosten über einen "längeren Zeitraum" hinweg 2 Prozent übersteigen. Erst dann zu handeln, wenn sich dies in den Löhnen niederschlage, würde die EZB ins Hintertreffen geraten lassen, warnte sie. Die nächste Zinsentscheidung steht am 10. September an. ESTR-Forwards preisen eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent ein.

Schnabel sagte, die Märkte "scheinen unsere Reaktionsfunktion sehr gut zu verstehen", ohne jedoch zu konkretisieren, wie viel weiter die Zinsen voraussichtlich steigen würden. "Die Wirtschaft ist weiterhin stärker als erwartet, und die eingehenden Daten haben wiederholt positiv überrascht", sagte Schnabel weiter und verwies auf die Fiskalpolitik, einen Anstieg der Verteidigungsausgaben und den globalen KI-Boom als Haupttreiber.

"Stimmungsindikatoren deuten darauf hin, dass das Wachstum weiter an Dynamik gewinnt", sagte sie. "Im Vergleich zu den Stabsprojektionen vom Juni sehe ich die Risiken für das Wirtschaftswachstum daher etwas aufwärts gerichtet."

In Bezug auf die Inflation, die im Juli auf 2,9 Prozent anzog, warnte Schnabel davor, dass der Energiepreisdruck jenseits von Öl zunehmend dauerhafter wird. Die Entwicklungen beim Erdgas seien aufgrund der niedrigen europäischen Speicherstände "besonders besorgniserregend". "Dies birgt erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation", sagte sie. "Je länger der Konflikt andauert, desto höher sind das Risiko und die Intensität von indirekten und Zweitrundeneffekten, insbesondere wenn die Gesamtnachfrage widerstandsfähig bleibt."

DJG/hab/mgo

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: telesniuk / Shutterstock.com

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