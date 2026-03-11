Britische Pfund - Euro

1,1586
 EUR
0,0028
0,24 %
EUR - GBP
11.03.2026 09:53:29

Spain Retail Sales Growth Accelerates

(RTTNews) - Spain's retail sales logged a stronger growth in January, data from the statistical office INE showed Wednesday.

Retail sales increased 4.0 percent on a yearly basis in January after climbing 2.8 percent in December.

On an unadjusted basis, retail sales growth slowed to 3.7 percent from 4.7 percent in the previous month.

Month-on-month, retail sales edged up by adjusted 0.1 percent, reversing December's 0.9 percent decrease. Food sales climbed 0.5 percent and non-food product sales moved up 0.3 percent in January, data showed.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

