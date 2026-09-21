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22.09.2026 00:02:11
Taiwan Data Due On Tuesday
(RTTNews) - Taiwan will on Tuesday release August figures for export orders and unemployment, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity.
In July, export orders surged 61.9 percent on year, while the jobless rate was 3.33 percent.
Finally, the markets in Japan are closed until Thursday for Respect For The Aged Day and the Autumn Equinox.
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.